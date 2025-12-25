  • İSTANBUL
Aktüel Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor
Aktüel

Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un sahne ve sinema kariyeri boyunca giydiği kostümler, Adana’da açılan özel bir müzede ziyaretçilerini ağırlıyor. Hayranlar, sanatçının bugüne kadar pek bilinmeyen kıyafet ve aksesuarlarını yakından görme fırsatı buluyor.

Müzede, Tayfur’un sahnede kullandığı kostümlerden film aksesuarlarına kadar birçok özel parça sergileniyor.

 

ÇEŞME FİLMİNDEKİ CEKET DE KOLEKSİYONDA

Ferdi Tayfur’un sinema yolculuğunda önemli bir yer tutan ve Necla Nazır’la başrolünü paylaştığı “Çeşme” filminin ikonik ceketi de müzede yerini aldı.

 

Bunun yanı sıra, Derbeder filminde giydiği beyaz takım elbise ile Mor Güller albümünün kapak çekiminde kullandığı kombin de sergilenen en dikkat çekici parçalar arasında bulunuyor.

Bu özel müze, hem nostalji meraklılarını hem de Ferdi Tayfur hayranlarını, sanatçının kariyer yolculuğuna doğru duygusal bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

 

