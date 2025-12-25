Ferdi Tayfur'un hiç bilinmeyen eşyaları ziyaretçi akınına uğruyor

Müzede, Tayfur’un sahnede kullandığı kostümlerden film aksesuarlarına kadar birçok özel parça sergileniyor.

ÇEŞME FİLMİNDEKİ CEKET DE KOLEKSİYONDA

Ferdi Tayfur’un sinema yolculuğunda önemli bir yer tutan ve Necla Nazır’la başrolünü paylaştığı “Çeşme” filminin ikonik ceketi de müzede yerini aldı.

Bunun yanı sıra, Derbeder filminde giydiği beyaz takım elbise ile Mor Güller albümünün kapak çekiminde kullandığı kombin de sergilenen en dikkat çekici parçalar arasında bulunuyor.

Bu özel müze, hem nostalji meraklılarını hem de Ferdi Tayfur hayranlarını, sanatçının kariyer yolculuğuna doğru duygusal bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.