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Spor Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak
Spor

Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Yeniakit Publisher
2024-08-20 16:48:00 -
Ferdi Kadıoğlu sonrası bir sürpriz ayrılık daha! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak

Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündemde olan sarı-lacivertli ekipte bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için yapılan teklife her ne kadar sıcak bakmasa da yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi düşünecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluk hedefleyen Kanarya, ligin ilk iki maçında 4 puan topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de 2. Eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Lugano eşleşmesinin galibi olurken 3. Eleme turunda organizasyona veda etti.

Lille ile oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu sırada transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı gündeme geldi.

 Tecrübeli futbolcunun Brighton'a transfer olması beklenirken bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir.
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İşte son dakika haberinin detayları…

SZYMANSKI İÇİN NAPOLI DEVREDE

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için Napoli bir kez daha devrede.

Daha önce Szymanski için 25 milyon euroyu gözden çıkaran Napoli'nin teklifini yükseltmeye hazır olduğu belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Napoli Teknik Direktörü Conte'nin takımında görmek istediği Szymanski için İtalyan ekibi, 30 milyon euroyu bulan bir teklif yapabilir.

Ferdi Kadıoğlu'nun satışının gündemde olduğu bir ortamda Jose Mourinho'nun Szymanski'yi de kaybetmek istemeyeceği ve transfere yeşil ışık yakmayacağı belirtildi.

Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasını 6 maçta giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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