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Gündem "Fenomenlerin" bir de bu yüzünü görün!
Gündem

"Fenomenlerin" bir de bu yüzünü görün!

Birtakım çevrelerin, "Fenomen" diyerek gençlere rol model olarak pazarladığı bazı sosyal medya ünlülerinin, göz göre göre kanunlara muhalif hareket etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle çekiliş skandalı sonrası Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın ifade vermeye bile gitmemesi ayrıca tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 14:20:00 - 2021-09-01 14:21:24
"Fenomenlerin" bir de bu yüzünü görün!

"Sosyal Medya Fenomenleri" hakkında yürütülen soruşturmada 15 kişiden 14'ü İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifade verdi. Kanunlara aykırı bir şekilde sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş yaptıkları iddiasıyla haklarında adli soruşturma başlatılan isimler arasında yer alan Enes Batur, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Ferit Karakaya, Doğan Kabak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç ve Tamer Yeşildağ'ın ifadelerini verdikleri öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, "Reynmen" adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın ifadesinin alınamadığı, henüz ifade vermeye gelmediği belirtilen Aktaş'ın ifadesinin ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği belirtildi.

İddialara göre; haklarında soruşturma yürütülen ünlü sosyal medya fenomenleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde "İzin alarak çekiliş yaptık" diyerek kendilerini savundu.

Söz konusu isimlerin ilk olarak çekiliş yaptıkları, ardından da çekilişleri fark eden yetkililer tarafından durum kendilerine bildirildikten sonra izin aldıkları iddia edildi.

Bazı isimlerin izinleri aldıktan sonra da çekiliş yapmaya devam ettikleri fakat izin öncesinde yaptıkları çekilişler için haklarında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

 

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