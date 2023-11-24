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Sağlık Fenomenlerden kozmetik ürünü alanlar dikkat! Merdiven altı olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz
Sağlık

Fenomenlerden kozmetik ürünü alanlar dikkat! Merdiven altı olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz

Yeniakit Publisher
2023-11-24 23:28:00 -
Fenomenlerden kozmetik ürünü alanlar dikkat! Merdiven altı olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz

Güzellik merkezleri olan ve kendi ürünlerini satan sosyal medya fenomenlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Üreticisinin ve nereden geldiğinin belli olmadığı, içeriğinde ne olduğunun bilinmediği ürünlerin tehlike saçtığını söyleyen Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Banu Çaycı, “Merdiven altı üretilen kozmetik ürünler halk sağlığını ciddi manada tehdit ediyor. Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydının olması gerekiyor” dedi.

Özellikle kadınların güzellik ve bakım için kullandığı makyaj ve kozmetik ürünlerin internette en çok satılanlar arasında yer alıyor. Kendi ürünlerini satan sosyal medya fenomenlerinin pazarladığı ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyaran Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Banu Çaycı, “Sosyal medya fenomenleri kozmetik ürünlerin içeriğini bilmeden sadece pazarlama kısmına odaklanmış durumda. Bir uzman görüşü olmadan ürünün iyi sonuçlarını doğurduğunu belirten birçok fenomen var. Pazarlanan ürünlerin bir kere sadece kaliteli ürünler ve halk sağlığını tehdit etmeyen ürünler olması gerekiyor ama üreticisi belli değil, bu ürünler nereden geliyor, içeriğinde neler var, size zararlı mı değil mi, adeta tehlike saçıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ÜTS kaydı olmalı”

Sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürün pazarlamasını doğru bulmadığının altını çizen Çaycı, “Size ünlü biri bir şey tavsiye ettiğinde sağlık açısından uygun ve kontrollü bir ürün sanıyorsunuz ama belki de öyle değil. Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydının olması gerekiyor. Böylece bu ürünün merdiven altında üretilmediği görülebilir” diye konuştu.

“Tavsiyeyle ürün kullanmayın”

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı onaylı 3 bin üretim yeri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Banu Çaycı, “Standart ve testlere uyularak fason üretim de yaptırılabiliyor. Örneğin bana iyi gelen bir ürünü size tavsiye ediyorum ve diyorum ki “Benim cildimde kırmızı lekeler vardı, arkadaşım sen de bunu kullanabilirsin.” Ama bana iyi gelen size iyi gelmeyebilir. Bunun kararını tek verecek olan doktorlardır. Doktora danışmadan sadece tavsiyeye göre hiçbir kozmetik ürün kullanılmamalı” dedi.
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