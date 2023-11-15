Fenomenlerde fonlanıyor! Sosyal ağlar, soykırımcı İsrail'i aklama yarışında

Buğra Kardan İstanbul

Terör devleti, Gazze’yi yakıp yıkıyor. 11 bini aşkın mazlumu öldüren Netanyahu yönetimi, katliamlarını haklı kılmak için Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlara para yağdırıyor. Siyonist rejim, bu yolla çocuk ve kadın ölümlerine yer verilen videolar ile fotoğrafları sansürlerken palavralar içeren paylaşımları ön plana taşıyor.

Fenomenler de fonlanıyor

İsrail’in barbarlığını gölgelemek, Gazze’yi yerle bir etmekte haklı olduğunu iddia etmek için Instagram ve Facebook’a milyarlarca dolar yardım yapıldığını dikkat çekiliyor. Akit’e konuşan sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav, şunları dile getirdi: “Eğlence, iletişim, propaganda, reklam ve PR aracı olan sosyal medya vasıtasıyla bir yandan haberler geniş kitlelere yayılırken bir yandan da algı oluşturulabiliyor. Toplumsal olaylarda kullanılan ve bazı olayların organize edilmesinde, bazı olaylardaysa haberi yaymak için kullanılan sosyal medya mecraları bugünlerde önce Ukrayna-Rusya Savaşı ardından da İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımla gündemde. Ne var ki Ukrayna’da sarışın, yeşil gözlü çocuklar tüm dünyayı savaşın ne kadar berbat bir şey olduğu konusunda ayağa kaldırırken tenleri esmer, saçları siyah çocukların soykırıma maruz kal Bilişim Yazarı Muhammet Binici de İsrail tarafından sosyal ağların yönetildiğini belirterek, şunları söyledi: “Sosyal ağlara ve oyunlara hükmedenler belli. Mavi Balina oyununun ardında Siyonist firmalar var. Bunlar -kendileri bir yana- tüm toplumları, bireyleri ‘aptal’ olarak görüyorlar. Şu anda hepimizin elinde telefon, tablet ve TV var. 3T. Bunlarla kodlanan zihinler var. O zihinler kodlanarak toplumlar köleleştiriliyor. Filistinlilere bomba yağdıran, bebekleri katledenler ayrıca bir telefonlarla çocukları rehin alıyorlar.

Hashtag savaşları

Siyonist katillerin en popüler etiketleri #IsraelUnderAttack (İsrail saldırı altında), İsrail hükümeti tarafından teşvik edilen #HamasisISIS (Hamas IŞİD’dir) ve #HamasMassacre (Hamas katliamı). #FreePalestine (Özgür Filistin), #GazaUnderAttack (Gazze saldırı altında) ve #FreeGaza (Özgür Gazze) ise her türlü engellemelere rağmen Filistinlilere destek için paylaşılan en popüler etiketlerden.

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