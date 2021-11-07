  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Fenomen isim cinayetten tutuklandı!
Yaşam

Fenomen isim cinayetten tutuklandı!

'Fenomen bakkal' olarak bilinen 48 yaşındaki Cafer Sönmez, eş ile gayrimeşru ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı öldürdü. Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:31:00 -
Fenomen isim cinayetten tutuklandı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde eşini yaralayan, eşi ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı da av tüfeğiyle vurarak öldüren sosyal medya fenomeni bakkal çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam Çeşme Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre bakkal Cafer Sönmez (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser Sönmez (42) ile gizli ilişkisi olduğunu düşündüğü Burak Işık'ın (41) seslerini duydu.

Eşini ve yanındaki şahsı öldürdü

Eşi ve Burak Işık ile tartışmaya başlayan Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısına ve Burak Işık'a ateş açtı. Gülümser Sönmez ve Burak Işık kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Sönmez'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burak Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülümser Sönmez ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Fenomen bakkal tutuklandı

Olayı gerçekleştiren Cafer Sönmez, geçtiğimiz yıllarda Çeşme Alaçatı'da en çok sorulan adreslerin yönlerini gösteren maket yaptırarak adını duyurmuştu. Kendisi ile birebir aynı ölçülere sahip maketlerini yolun iki yönünü gösterecek şekilde yerleştiren Sönmez, 'fenomen bakkal' olarak tanınmıştı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

07 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması. 8 Kasım 1918..
Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı
Siyaset

Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için hazırladığı görseldeki fotoğrafların başka bir yerden alındığı ortaya çıktı. ..
Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı
Dünya

Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı

Evcil köpek diye alınan bir hayvanın, bütün tavuk ve ördekleri yemesi sahibini kızdırdı. Sahibin yaptığı araştırma sonrası, alınan hayvanın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay