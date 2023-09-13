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Yaşam Fenomen gencin korktuğu başına geldi! İş kazalarına önem ver diyen geç maalesef hayatını kaybetti
Yaşam

Fenomen gencin korktuğu başına geldi! İş kazalarına önem ver diyen geç maalesef hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-13 22:12:00 - 2023-09-13 22:23:58
Fenomen gencin korktuğu başına geldi! İş kazalarına önem ver diyen geç maalesef hayatını kaybetti

İş kazası konusunda uyarı videosu çekmişti: Böyle uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti.

Afyonkarahisarlı bir genç sosyal medya hesaplarında, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybetti.

Olay, Konya yolundaki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen Hüseyin Pirinççi (22) isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi. Pirinççi Karaaslan köyünde toprağa verilecek.

Pirinççi yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bastığınız zaman kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar’ diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.

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