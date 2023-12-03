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Aktüel Fenomen Ece Ronay'a ikinci şok! Önce galeriye sonra güzellik merkezine saldırı: kurşun yağdı! İmalı paylaşım
Aktüel

Fenomen Ece Ronay'a ikinci şok! Önce galeriye sonra güzellik merkezine saldırı: kurşun yağdı! İmalı paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:13:00 - 2023-12-03 22:14:15
Fenomen Ece Ronay'a ikinci şok! Önce galeriye sonra güzellik merkezine saldırı: kurşun yağdı! İmalı paylaşım

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşulandı! Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı. Şok eden saldırısı sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olayla ilgili yaptığı açıklamasında, eski ifadelerini hatırlattı.

İmalı paylaşım!

Ronay, “Eski eşimin başını belaya soktuğunu hissediyorum. Can güvenliğim olmadığı için Diyarbakır’a yerleşmek istiyorum dediğim için bile ‘Ece kaçıyor’ diye haber kanallarında konuşuldu" dedi.

Olay, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.
Öte yandan, Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.

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