Fenerbahçe'yi reddetmişti! Yeni teklif geldi
Serie A Takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı. Milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edildiği bildirildi.
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'a şimdi de Serie A ekiplerinden Sassuolo resmi teklif yaptı.
Kaan'a 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Kaan Ayhan'ın kararını önümüzdek günlerde vermesi bekleniyor.