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Spor

Fenerbahçe'yi reddetmişti! Yeni teklif geldi

Serie A Takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı. Milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 23:53:00 -
Fenerbahçe'yi reddetmişti! Yeni teklif geldi

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'a şimdi de Serie A ekiplerinden Sassuolo resmi teklif yaptı.

Kaan'a 3 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Kaan Ayhan'ın kararını önümüzdek günlerde vermesi bekleniyor.

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