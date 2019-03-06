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Fenerbahçe’yi Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren golü 74 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında atılan 34 gol, 507 bin kez izlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Fenerbahçe’yi Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren golü 74 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında atılan 34 gol, 507 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oldu.



Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasının en popüler golü Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Hasan Ali Kaldırım’dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında atılan toplam 34 gol, 507 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 74 bin kez takip edildi.



201 bin kişi izledi


Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı oldu. 3-2 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 201 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Real Madrid-Barcelona


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 24’üncü haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 527 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Real Madrid-Barcelona’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 2 bin kişi tarafından izlendi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:32
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