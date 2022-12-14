  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'ye Yunanistan'da büyük şok
Spor

Fenerbahçe'ye Yunanistan'da büyük şok

EuroLeague’in 13. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Olympiakos’a 94-67 ile mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 07:47:00 - 2022-12-14 07:47:56
Fenerbahçe'ye Yunanistan'da büyük şok

EuroLeague’in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 94-67 ile mağlup oldu.

Bu sonuçla lider Fenerbahçe 3. yenilgisini yaşarken Olympiakos ise 9. galibiyetini tattı.

Fenerbahçe'de 5 önemli eksik vardı

Fenerbahçe'de zorlu mücadelede Scottie Wilbekin, Jonathan Motley, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Edwards 13 sayı attı

Fenerbahçe'de Carsen Edwards 13 sayı, İsmet Akpınar 11 sayı, Nick Calathes 10 sayı, Marko Guduric 9 sayı, Devin Booker 6 sayıyla oynadı.

Vezenkov 21 sayı ile oynadı

Olympiakos’ta Sasha Vezenkov 21, Giannoulis Larentzakis ve Alec Peters 12 sayı, Moustapha Fall 11 sayı, Kostas Sloukas 8 sayı üretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23