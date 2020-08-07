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Spor

Fenerbahçe'ye yeni forvet adayı

Ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin yerine ise iki oyuncu alımı yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Smolov için resmi teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:21:00 -
Fenerbahçe'ye yeni forvet adayı

Vedat Muriqi konusunda İtalya ve İngiltere'den transfer teklifleri alan ancak henüz bunları kabul etmeyen Fenerbahçe, hücum hattına her halükarda takviye yapmak istiyor. Son iddia ise Fedor Smolov.

Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Rus golcü Fedor Smolov’a resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.

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