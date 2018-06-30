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Fenerbahçe'ye üzücü haber! 30 milyon euro...

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Ziyech'in, AS Roma'ya transferinin an meselesi olduğu ortaya çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:54
Fenerbahçe'ye üzücü haber! 30 milyon euro...

Ajax'taki başarılı performansıyla dikkat çeken Hakim Ziyech ile ilgili teknik direktörü Erik ten Hag da açıklamada bulundu.

Ajax Teknik Direktötü Erik ten Hag, 25 yaşındaki oyuncunun başka bir takıma transfer olacağını söylerken ''Ziyech'in başka bir takımla anlaştığını biliyoruz. Bizim için önemli bir kayıp. Çok yetenekli ve çok zeki bir oyuncu. Ajax'ta kalmasını isterdim ama olmadı'' ifadelerini kullandı.

İtalyan basınına göre Roma kısa süre içinde Ziyech transferini açıklayacak. Roma'nın Ziyech için Ajax'a bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Faslı oyuncu geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 39 resmi maçta 9 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:54
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