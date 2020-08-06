Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Gökhan Gönül kimdir?

Gün içerisinde yaptığı açıklama ile 4 sezonluk Beşiktaş kariyerini noktaladığını bildiren tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı lacivertli takım transferi resmi hesabından duyurdu.

İşte Gökhan Gönül'ün ilk sözleri

"Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim."

"Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın."

"Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na yönetim kuruluna teşekkür ediyorum"

Gökhan Gönül kimdir?

2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 3 kez Türkiye Süper Kupası kazanmıştır. Ayrıca, Avrupa'da kupa kaldıramasa da 1 kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, 1 kez ise UEFA Kupası'nda yarı final oynamıştır. Türkiye A Milli Takımı'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Gökhan Gönül, şu ana kadar 52 kez Türkiye formasını terletmiştir.