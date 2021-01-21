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Spor Fenerbahçe'ye Tisserand için sürpriz teklif!
Spor

Fenerbahçe'ye Tisserand için sürpriz teklif!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Lemos’u gözden çıkaran ve Attila Szalai’yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'ye Tisserand için sürpriz teklif geldi. İşte transferdeki detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:21:00 -
Fenerbahçe'ye Tisserand için sürpriz teklif!

Sezon başında transfer ettiği Lemos'un performansından memnun kalmayan ve Macar stoper Attila Szalai'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sabah'ın haberine göre; Uruguaylı Lemos'u kiralayacak olan sarı-lacivertliler, Tisserand konusunda da bir sürpriz yapabilir.

28 yaşındaki savunma oyuncusuna eski takımı Wolfsburg talip oldu. Alman kulübünün bu teklifi yönetimin kafasını karıştırırken, iyi bir rakam gelmesi durumunda Tisserand'ın da satılabileceği öğrenildi.

1.90 boyundaki tecrübeli oyuncuyu 4 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, daha yüksek bir teklife 'evet' diyecek ve üst düzey bir stoperi renklerine bağlayacak. Kanarya'nın yakından ilgilendiği Sokratis de Arsenal ile yollarını ayırıp boşta kaldı. 32 yaşındaki Yunan yıldız ile pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

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