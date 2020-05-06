Fenerbahçe'ye tanıdık golcü: Demba Ba
Golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de top koşturan Demba Ba için girişimlere başladı.
Yeniakit.com.tr - Sarı lacivertli ekip yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti. Fenerbahçe kurmayları ligi tanıyan forvet arayışlarına devam ediyor.
Demba Ba önerildi
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de eski günlerine dönen Demba Ba için kolları sıvadı. Menajerlerin Fenerbahçe'ye ligi tanıyan golcü olarak Senegalli yıldızı önerdiği iddia edildi.
Demba Ba bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 10 5 asistle mücadele etti.