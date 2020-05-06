  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'ye tanıdık golcü: Demba Ba

Golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de top koşturan Demba Ba için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 01:31:00 -
Fenerbahçe'ye tanıdık golcü: Demba Ba

Yeniakit.com.tr - Sarı lacivertli ekip yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti. Fenerbahçe kurmayları ligi tanıyan forvet arayışlarına devam ediyor.

Demba Ba önerildi

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de eski günlerine dönen Demba Ba için kolları sıvadı. Menajerlerin Fenerbahçe'ye ligi tanıyan golcü olarak Senegalli yıldızı önerdiği iddia edildi.

Demba Ba bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 10 5 asistle mücadele etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı