Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!

Fenerbahçe, savunmanın soluna hem kaliteli hem de yabancı sınırına takılmayacak bir isim arıyor.

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, bir yandan lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüüyor. Kanarya diğer yandan da eksik görülen mevkilere takviye yapmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe, savunmanın soluna hem kaliteli hem de yabancı sınırına takılmayacak bir isim arıyor. Sarı-Lacivertli kulüpten önemli bir hamle geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubens Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Rubens 21 yaşında ve 1.78 boyunda. Kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona ediyor.

Menajeriyle temasa geçildi!

Oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro. Fenerbahçe, Rubens'i uygun fiyata almak için önemli bir şansa sahip. Sarı-lacivertliler oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Bu görüşmenin de olumlu geçtiği kaydedildi.

Haber7.com'a göre; oyuncu Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Rubens ile anlaşma durumu olması halinde kulübü ile de bonservis pazarlığı yapılacak.

Oyuncunun sözleşmesinin 2023 haziranında bitecek. Fenerbahçe'nin uygun bir fiyata oyuncuyu alması yüksek ihtimal olarak görülüyor.