Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! 8 ay yok
Fenerbahçe'ye sakatşık şoku. Sarı-Lacivertli ekibin transfer listesindeki futbolculardan Van Ginkel, dizindeki sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
Fenerbahçe'ye Van Ginkel transferinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezon PSV'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin listesindeki oyunculardan biri olan Van Ginkel'in dizinden yaşadığı ameliyat nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Hatırlanacağı üzere bir süre önce Fenerbahçe yönetimi Comolli aracılılığıyla Van Ginkel transferi için zemin yoklamıştı fakat netice alamamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacak olması Hollanda basınında da geniş yer buldu.
(Futbol Arena)
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