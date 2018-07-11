0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! 8 ay yok

Fenerbahçe'ye sakatşık şoku. Sarı-Lacivertli ekibin transfer listesindeki futbolculardan Van Ginkel, dizindeki sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! 8 ay yok

Fenerbahçe'ye Van Ginkel transferinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezon PSV'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan 25 yaşındaki futbolcu dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin listesindeki oyunculardan biri olan Van Ginkel'in dizinden yaşadığı ameliyat nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Fenerbahçe yönetimi Comolli aracılılığıyla Van Ginkel transferi için zemin yoklamıştı fakat netice alamamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun 8 ay sahalardan uzak kalacak olması Hollanda basınında da geniş yer buldu. 

(Futbol Arena)

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
  1. Fenerbahçe
  2. Van Ginkel
  3. Sakatlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan’dan ilk neşter
    1. Başkan’dan ilk neşter
    2. Tacizcisini tabancayla kovaladı!
    3. TSK’nın sınır ötesi operasyonları..
    4. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    5. Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs Türk..
    6. Kendini böyle savundu: Hastayım..
    7. Erdoğan’ı 7 yıl önce “Başkan” ilân..
    8. Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak!
    9. Karadeniz'de sıkışan teröristler..
    10. 20 bin öğretmen mülakat sonuçları ne..
    11. O siteye bir şok daha! Reddedildi
    12. Vatandaşlardan Adnan Oktar'a tepki:..
    13. AK Parti MKYK’sı 18 Ağustos’ta..
    14. FETÖ'nün kilise destekli imamları!..
    15. Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    16. 2018 20 bin sözleşmeli öğretmen..
    17. Başsavcılık açıklama yaptı! Adnan..
    18. Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV kapatıldı..
    19. Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması:..
    20. Adnan Oktar gözaltına alındı mı?
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu