THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye medyan okudu: Görecekler kolay lokma değiliz

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Trnava'da top koşturan Matej Oravec çarpıcı açıklamalarda bulundu

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:05
Fenerbahçe'ye medyan okudu: Görecekler kolay lokma değiliz

Trnava'ya Anderlecht karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Matej Oravec, ''Hayatımın en güzel anıydı. Topu önümde buldum ve ağlara göndermek zor olmadı. Futbolda inanılmaz diye bir şey yoktur. 3. Lig'de oynuyordum, şimdi ise Anderlecht'e karşı galibiyet golü atıyorum. Amacımız tüm oynadığımız maçları kazanmak.'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE GÖRECEK...''

Avrupa Ligi'nde haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Oravec, ''İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz. Artık Avrupa'da saygı görmeye başlıyoruz. Fenerbahçe görecek, kolay lokma değiliz.'' dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:05
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Matej Oravec
  4. Spartak Trnava
  5. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları insansı
    1. Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları insansı
    2. Ormanlık alana ilerlemeleri üzerine..
    3. Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
    4. İran Ordusu'ndan intikam yemini!..
    5. ‘Meçhul askerin’ sırrı halen..
    6. Solcu Çipras'a anket şoku! Halk artık..
    7. MTTB’li şehid Bilgi’yi rahmetle anıyoruz
    8. Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
    9. Bunu yapanlar insan olamaz! Yeni doğan..
    10. 'Ucuz döviz alacağım' diye herkesi..
    11. AK Partili başkana saldırı olayında..
    12. İstanbul'a "Kanuni Kent Ormanı"..
    13. Süper Lig ekibinden flaş Aykut Kocaman..
    14. Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi!
    15. Fenerbahçe'den Ersun Yanal bombası
    16. Bartın'da 209 maden işçisi işten..
    17. Vahşet! Köpekleri ağaca asıp tüfekle..
    18. Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe..
    19. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Pes..
    20. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı