Fenerbahçe'ye medyan okudu: Görecekler kolay lokma değiliz

Trnava'ya Anderlecht karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Matej Oravec, ''Hayatımın en güzel anıydı. Topu önümde buldum ve ağlara göndermek zor olmadı. Futbolda inanılmaz diye bir şey yoktur. 3. Lig'de oynuyordum, şimdi ise Anderlecht'e karşı galibiyet golü atıyorum. Amacımız tüm oynadığımız maçları kazanmak.'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE GÖRECEK...''

Avrupa Ligi'nde haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Oravec, ''İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz. Artık Avrupa'da saygı görmeye başlıyoruz. Fenerbahçe görecek, kolay lokma değiliz.'' dedi.

(Sporx)