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Spor Fenerbahçe'ye İtalyan hoca
Spor

Fenerbahçe'ye İtalyan hoca

Yeniakit Publisher
2023-06-12 21:52:00 -
Fenerbahçe'ye İtalyan hoca

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı.

Montella geliyor

Jorge Jesu'un ayrılığını resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, İtalyan çalıştırıcı Montella ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Resmi açıklama bekleniyor

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

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