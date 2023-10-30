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Spor Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan kötü haber!
Spor

Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan kötü haber!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:00:00 -
Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Fred hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı lacivertlilerde Pendikspor karşılaşmasının ilk dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred’in dönüş süresinin milli ara sonrasını bulacağı belirtiliyor. Yine ilk yarıda sakatlık yaşayan ve ikinci yarı oyuna devam edemeyen Rodrigo Becao’nun da Trabzonspor’a karşı forma giymesinin zor olduğu öğrenildi

 

BECAO’NUN DÖNÜŞÜ ZOR
Becao’nun tedavisinin hafta içinde yoğun bir şekilde süreceği ancak oyuncunun Trabzonspor maçına yetişmesinin kolay olmayacağı öngörülüyor. Yıldız oyuncu Fred’in ise Cumartesi günü oynama ihtimali kesin olarak bulunmuyor.

FRED İÇİN 2 HAFTA
Ünlü duyumcu Yağız Sabuncuoğlunun yaptığı paylaşımda, Fred'in 2 hafta forma giyemeyeceğini belirtirken Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı. Fred, Pendikspor maçının 8. dakikasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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