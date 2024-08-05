Fenerbahçe'ye büyük şok! Ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını, Becao için istenen bonservis bedelini duyurdu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den 8.31 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Rodrigo Becao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. 28 yaşındaki stoper, 2023-24 sezonunda sakatlıklar sebebiyle toplam 30 maç kaçırdı.

İTALYAN BASININDAN TRANSFER İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Torino, Rodrigo Becao'yu transfer listesine aldı. La Stampa'nın haberine göre, Torino Teknik Sorumlusu Davide Vagnati, geçtiğimiz sezon da Becao’yu kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Bu sezon ise Torino, Las Palmas'tan stoper Saul Coco'yu transfer ettikten sonra bir takviye daha yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS TALEBİ

Haberde, Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao için istediği bonservis bedeli de açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün 28 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Becao, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maçta 1640 dakika sahada kaldı.

BECAO'NUN SÖZLEŞME DURUMU

Rodrigo Becao’nun Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli stoperin geleceği, Torino'nun bu transferde ne kadar ısrarcı olacağına bağlı olarak şekillenecek. Becao'nun sakatlık sorunları, transfer sürecinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao'nun geleceği, İtalyan kulüplerinin ilgisi ve Fenerbahçe'nin talepleri doğrultusunda şekillenecek. Transferin gerçekleşmesi halinde, Becao'nun Serie A'da nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.