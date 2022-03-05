Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha mı?
Güney Kore basını, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo ile resmen anlaştığını iddia etti.
Güney Kore basını, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo ile resmen anlaştığını iddia etti.
Fenerbahçe, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe, Güney Kore takımlarından Jeonbuk Hyundai U18’de forma giyen Jin-ho Jo’yu kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı.
Haberde, genç yetenek olarak görülen 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’ye bonservisiyle transfer olduğu yazıldı.
Genç oyuncunun Almanya, Danimarka ve Portekiz’den de teklifler aldığının altı çizildi. 18 yaşındaki Güney Koreli yıldız adayının stili ise Andres Iniesta'ya benzetiliyor.
Fenerbahçe'de stoper mevkisinde Güney Koreli Kim Min-jae forma giyiyor.