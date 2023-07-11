Fenerbahçe'ye Alexander Djiku'dan sonra bir stoper daha

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Alexander Djiku'nun transferini resmen açıkladı.

Alexander Djiku transferini bitiren Fenerbahçe, yine de savunmaya bir önemli takviye daha gerçekleştirmek istiyor. Szalai’yi satmaya hazırlanan ve Gustavo Henrique’yi de gözden çıkaran yönetim, bu nedenle stoper hattını iki isimle takviye etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler’in savunma için 1 numaralı adayı Rodrigo Becao’ydu. Ancak Udinese’nin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle rota Alexander Djiku’ya çevrilmişti.

Fenerbahçe, Djiku’yu transfer etse de Rodrigo Becao’dan da vazgeçmiş değil.

Sambacı için Udinese’ye 8+2 milyon Euro’luk yeni bir teklif daha yapıldı. Torino’nun da benzer bir teklifle Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldığı kaydedildi.

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Becao, 2024’te bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini kulübüne ileterek transfer konusunda kolaylık sağlamalarını talep etti. Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını sonuna kadar zorlamaya kararlı.