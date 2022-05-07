Fenerbahçe'ye 2 şok birden
Fenerbahçe'de Arda Güler ve Kim min-Jae de sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.
8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe, 2 önemli yıldızını sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Kim min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle Güney Kore'ye gideceği belirtildi.
Genç yıldız Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığını belirtildi.
2 futbolcu da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.