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Spor Fenerbahçe'ye 195 milyon liralık sponsor!
Spor

Fenerbahçe'ye 195 milyon liralık sponsor!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 16:14:00 -
Fenerbahçe'ye 195 milyon liralık sponsor!

Fenerbahçe, Otokoç Otomotiv AŞ ile 195 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Futbol A Takım formalarında göğüs sponsoru olacak Otokoç ile yapılan anlaşmanın mali detaylarını duyurdu.

Fenerbahçe tarafından KAP'a yapılan açıklamada "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda Otokoç markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL (yüzdoksanbeşmilyonTürkLirası) +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan anlaşmaya göre UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46 milyon 500 bin TL net başarı primi ödeneceği bildirildi.

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