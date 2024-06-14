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Spor Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde’ye sürpriz talip! İngiliz devi nabız yokladı
Spor

Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde’ye sürpriz talip! İngiliz devi nabız yokladı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 10:23:47 - 2024-06-14 10:23:46
Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde’ye sürpriz talip! İngiliz devi nabız yokladı

West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin durumunu takip ediyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde, dev kulüplerin radarına girdi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin durumunu takip ediyor.

23 yaşındaki savunma oyuncusu 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertli formayla 43 maç çıkarken bu maçlarda 2 de gol atma başarısı gösterdi. 2022-2023 sezonunun devre arasında Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı oyuncunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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