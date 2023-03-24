Fenerbahçe'nin yeni yıldızı ortaya çıktı! Amerika doğumlu 17'lik genç...

Fenerbahçe'nin altyapısında forma terleten Bora Aydınlık, depremzedelere yardım için oynanan Fenerbahçe-Zenit maçında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Amerika doğumlu 17 yaşındaki Bora Aydınlık Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Fenerbahçe-Zenit maçında Sarı-Lacivertliler adına gecenin en dikkat çeken ismi Bora Aydınlık oldu. 2020 yılının Ağustos ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Bora Aydınlık, ilk olarak U16 takımında forma giydi. Bir yıl sonra ise Fenerbahçe U19 takımının yolunu tuttu.

Depremzedelere yardım kampanyası için Rus takımı Zenit ile maç yapan Fenerbahçe'de ilk defa A takım forması terleten Bora Aydınlık 62. dakikada oyuna girdikten sonra 68'de harika bir gole imza attı. Akşam'a göre;

Bora Aydınlık, karşılaşmada istekli ve hırslı mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e yeterli süre vermemesi ve genç oyunculara değer vermemesi üzerine eleştirilen Jorge Jesus, Bora Aydınlık'a Zenit maçında 34 dakika şans tanıdı.

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Bora Aydınlık Zenit maçında sergilediği güzel performanstan sonra Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çekti ve Sosyal medyada oyuncu için binlerce paylaşım yapıldı. Bora Aydınlık'ın sahada verdiği iyi görüntü sonrası Fenerbahçeliler genç ismin geleceği adına umutlandı.