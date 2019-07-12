Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'dan kiralık olarak anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'in uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues bu gece İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu futbol direktörü Damien Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı. 1+1 yıllık sözleşme Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

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