Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'dan kiralık olarak anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.12 Temmuz 2019 Cuma 01:19
Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'in uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues bu gece İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu futbol direktörü Damien Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.
1+1 yıllık sözleşme
Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'e transfer olan Yeşil Burun Adalı yıldız, Arabistan ekibinde çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.
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