Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Sürpriz isim
Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, Ravzan Lucescu'yu gündemine aldı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.
Lucescu bombası
Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.