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Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Sürpriz isim

Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, Ravzan Lucescu'yu gündemine aldı.

2020-04-28 13:32:00 -
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı! Sürpriz isim

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Lucescu bombası

Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

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