0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:29
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı.

Ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

İdmanın ardından Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Okan Turp ekstra koşu yaparak çalışmalarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:29
  1. antrenman
  2. Düzce
  3. Fenerbahçe
  4. Topuk Yaylası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus turistler yaralı
    1. Rus turistler yaralı
    2. Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı:..
    3. Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48..
    4. Patlayan trafo alev aldı
    5. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    6. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    7. Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin..
    8. Döviz kurları
    9. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    10. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    11. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    12. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    13. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    14. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    15. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    16. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    17. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    18. BJK genel kurulundaki kararların..
    19. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    20. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap