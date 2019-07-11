Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenman, hücum varyasyonlarıyla sona erdi. İdmanın ardından Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Okan Turp ekstra koşu yaparak çalışmalarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.



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