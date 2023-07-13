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Spor Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu
Spor

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-13 11:31:00 -
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile oynadığı maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal, yeni transfer Edin Dzeko'nun takımın 1. kaptanı olacağını açıkladı.

Hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımın kaptanın bu sezon Edin Dzeko olacağını duyurdu.

"DZEKO TAKIM KAPTANI OLACAK"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Dzeko dünya çapında bir oyuncu. Çok karakterli, çok profesyonel, örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Dzeko takımın kaptanı olacak." dedi.

"MERT HAKAN, ALTAY VE İRFAN CAN YARDIMCI OLACAK"

Kartal ayrıca, "Türk futbolcularımız Mert Hakan, Altay ve İrfan Can yardımcı olacaklar kendisine. Kariyer ve profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz." ifadelerini kullandı.
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