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Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Rusya basını, Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin başına Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Stanislav Cherchesov'un geçeceğini iddia etti.

30 Ekim 2018 Salı 19:05
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe için Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Rus basını, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için ilk tercihinin Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Stanislav Cherchesov olduğunu belirtti.

Rusya istemiyor

Stanislav Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu ancak Rusya Futbol Federasyonu'nun tecrübeli teknik adamı bırakma gibi bir niyeti olmadığı kaydedildi.

2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da başarılı bir performans gösteren 55 yaşındaki teknik direktör, Rusya'yı Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar taşımıştı.

''Burada görevim bitince...''

Stanislav Cherchesov, Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı sonrasında ''Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünür müsün?'' sorusuna cevap olarak ''Şu an Rusya'da görevimin başındayım ve mutluyum. Burada görevim bitince ne olacağına o zaman bakarız.'' demişti. (Sporx)

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:05
  1. Fenerbahçe
  2. Rusya Milli Takımı
  3. Stanislav Cherchesov
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