Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu!

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in kiralık olarak gönderilmesine karar verilirken, başkan adaylarının ortak kararıyla yeni golcüye teklif yapıldı.

Sarı lacivertli takım, yeni sezonda dünyaca ünlü bir golcüye emanet edilecek. İşte taraftarı heyecanlandıran haberin detayları...

Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, yeni sezonda takımda olmayacak.

Üç başkan adayının da genç golcüyü yeni sezonda kiralık olarak göndereceği belirtildi.

4 milyon euroya kiralanan oyuncu için 18 milyon euro da bonservis ödenecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 16 resmi maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik katkı verdi.

YENİ GOLCÜ BELLİ OLDU

Kadrosuna dünya çapında bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de adaylar her geçen gün artıyor. Jonathan David, Nicolas Jackson'ın ardından şimdi de Romelu Lukaku listeye dahil oldu.

Mevcut yönetimin, tüm başkan adaylarıyla istişare yaptıktan sonra, 32 yaşındaki Belçikalı golcü için çalışma başlattığı ortaya çıktı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Napoli'nin satış listesine koyduğu Lukaku için ilk teması kurdu.

Voetbalnieuws'un haberinde; "Napoli'de zorlu bir sezon geçiren Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe acil çözüm olarak gündemine aldı ve kısa süre içinde resmi teklifini yapacak" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Lukaku'ya Napoli'de aldığı maaşın %50 fazlasını önerecek.

Napoli'yle 2027'ye kadar sözleşmesi olan Lukaku, İtalyan ekibinden yıllık 10 milyon 250 bin euro maaş alıyor. Sarı-lacivertlilerin Belçikalıyı ikna etmek için 15 milyon euronun üzerinde maaş önereceği belirtildi.

14 Ağustos'ta uyluk sakatlığı yaşayan Lukaku, sahalara dönmesine rağmen 30 Mart'ta bu kez kas problemiyle karşı karşıya kaldı. Belçikalı oyuncu, bu sezon şu ana kadar 34 maç kaçırdı.

Lukaku, Napoli'nin yanı sıra; Chelsea, Manchester United, İnter ve Roma gibi dev kulüplerin formasını giydi. 32 yaşındaki golcü için toplamda 370 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nde Kardeşi Jordan Lukaku ise 2023-24 sezonunda Adanaspor'da, kuzeni Boli Bolingoli de 2020-21 sezonunu Başakşehir'de oynadı.