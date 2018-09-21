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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligindeki Rakibi Trnava'dan Gözdağı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligindeki rakiplerinden Trnava'nın 20 yaşındaki oyuncusu Oravec, "Fenerbahçe görecek, kolay lokma değiliz.'' dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 17:56
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligindeki Rakibi Trnava'dan Gözdağı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakiplerinden Trnava'nın 20 yaşındaki oyuncusu Matej Oravec, Anderlecht'e karşı 1-0 galip geldikleri maçın ardından konuştu. Trnava'ya Anderlecht karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Matej Oravec, ''Hayatımın en güzel anıydı. Topu önümde buldum ve ağlara göndermek zor olmadı. Futbolda inanılmaz diye bir şey yoktur. 3. Lig'de oynuyordum, şimdi ise Anderlecht'e karşı galibiyet golü atıyorum. Amacımız tüm oynadığımız maçları kazanmak.'' diye konuştu.

''FENERBAHÇE GÖRECEK KOLAY LOKMA DEĞİLİZ''

Avrupa Liginde haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan Oravec, ' 'İstanbul'da bizi neyin beklediğini biliyoruz. Artık Avrupa'da saygı görmeye başlıyoruz. Fenerbahçe görecek, kolay lokma değiliz.'' dedi.(Sporx)

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 17:56
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