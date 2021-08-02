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Spor Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim oldu?
Spor

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim oldu?

Son dakika Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:24:00 - 2021-08-02 14:25:51
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim oldu?

Süper Lig'i 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne Play OFF turundan katılmaya hak kazana Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre sarı lacivertli temsilcimiz Neftçi-Helsinki eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda rakiplerin belli olmasından sonra Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada “UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Neftçi Bakü - HJK Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşılaşacağız.” denildi.

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