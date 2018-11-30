Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kim olur?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 takım gruplardan çıkmayı garantiledi. 8 puanla 2. Sırada yer alan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri de son dakika belli oldu. İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu maç sonuçlarına göre, takımların grupta puan durumu şöyle oldu:

Dinamo Zagreb 13 puan

Fenerbahçe 8 puan

Spartak Trnava 4 puan

Anderlecht 2 puan

UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 takım gruplardan çıkmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan 13 takım belli oldu.

Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi.

İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri:

Bayer Leverkusen (Almanya)

Salzburg (Avusturya)

Zenit (Rusya)

Arsenal (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Dinamo Kiev (Ukrayna)

Chelsea (İngiltere)