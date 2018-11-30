Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kim olur?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 takım gruplardan çıkmayı garantiledi. 8 puanla 2. Sırada yer alan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri de son dakika belli oldu. İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…30 Kasım 2018 Cuma 11:22
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 takım gruplardan çıkmayı garantiledi. 8 puanla 2. Sırada yer alan Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri de son dakika belli oldu. İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu maç sonuçlarına göre, takımların grupta puan durumu şöyle oldu:
Dinamo Zagreb 13 puan
Fenerbahçe 8 puan
Spartak Trnava 4 puan
Anderlecht 2 puan
UEFA Avrupa Ligi'den Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 takım gruplardan çıkmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan 13 takım belli oldu.
Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi.
İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri:
Bayer Leverkusen (Almanya)
Salzburg (Avusturya)
Zenit (Rusya)
Arsenal (İngiltere)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Chelsea (İngiltere)
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