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Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Karaçam, Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:38
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Kurlardaki her 1 liralık artışın Fenerbahçe'ye 258 ile 300 milyon TL olarak zarar verdiğini kaydeden Karaçam, "Borçları kapatabilmek için döviz borçlarını Türk Lirasına çevirmemiz gerekiyor'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Konsolide edilmiş bağımsız denetimden geçmiş ve Uluslararası standartlara uygun raporların kulüp içinde paylaşılmadığını söylemiştim. Gelince ilk işimiz olarak bu çalışmalara başladık. Bu epey bir uzun zaman aldı. Beklediğimiz gibi de 2 hafta önce taslak çalışması hazırlandı. Geçen hafta cuma günü de bu rapor resmiyet kazandı. Rapor 31 Mayıs 2018 tarihi ile o güne kadar dönemki günü alıyor. Son 3 sene incelendi. Ondan önceki dönemlerdeki rakamlar denetlenmemiş rakamlardır. İleriye dönük elbette ki rakamlarda neleri bahsettiğimizi paylaşacağız" diye konuştu.

Burhan Karaçam, sarı-lacivertli kulübün zararları ile ilgili olarak ise ''2016 senesinde 730 milyar, 2017'de 1 milyar 140 milyon zarar oluşmuş. 2018 senesinde ise 1 milyar 841 milyon zarar mevcut. 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam borç 3 milyar 184 milyon TL. Borcun %80'i döviz borcu. Kurlardaki her 1 liralık artış Fenerbahçe'ye 258 ile 300 milyon TL olarak zarara neden oluyor. Bu borçları kapatabilmek için döviz borçlarını Türk Lirasına dönmemiz lazım" diye konuştu.

Bu sezon 2 milyar 274 milyon nakite ihtiyaçları olduğunu ifade eden Karaçam, bunun 1 milyar 060'ını ödeyebileceklerini, 1.214'ün ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 13:38
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