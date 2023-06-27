Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Haber Global'den Sercan Yıldırım'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, 'Yuvana hoş geldin İsmail Kartal' diyerek Kartal’ı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Hac ibadeti için Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüş tarihi normalde 4 Temmuz olan Kartal’ın daha erken gelmesi için kulüp gerekli prosedür işlemlerini tamamlamak adına çalışmalara başladı.

İsmail Kartal’ın gelişinin hemen ardından yüz yüze bir toplantı daha gerçekleştirilmesi ve tarafların imzayı atması bekleniyor.

İsmail Kartal’ın, pazartesi günü yeni sezonun ilk antrenmanında Samandıra’da takımın başında olacağı iddia edildi.

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62 yaşındaki çalıştırıcı 2014-15 sezonunun ardından 2021- 22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe’de teknik direktör olarak görev yapmıştı.