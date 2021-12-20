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Spor Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Spor

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Sarı-lacivertlilerde, Vitor Pereria'nın gönderilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak, İsmail Kahraman ve Slaven Bilic'in isimleri konuşulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 22:21:00 -
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisnin ardından Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör için görüşmeler başladı.

Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı.

En güçlü aday

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın ayrılmasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri sıcak bakmıyor.

Ancak Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isteyen 40 yaşındaki teknik adam Kenan Koçak, TFF'den kolaylık sağlanmasını istedi.

Bilic ve Kartal'ın isimleri geçiyor

Kenan Koçak'ın görüşmelerde bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin, anlaşma sağlayamamasaı halinde, listesinde alternatif isimler de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin listesinde Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifleri de bulunuyor. Kenan Koçak'ın durumuna göre, diğer isimlerle de temas kurulması gündeme gelecek.

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