Fenerbahçe'nin tek rakibi Milan! Tarihi rekor

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı ve 35 puan topladı. Fenerbahçe böylece deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaştı.

Erol Bulut'un ekibi böylece kulüp tarihinin en yüksek deplasman puanı ortalamasına ulaşırken Avrupa'nın beş büyük ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca en iyi ikinci takım oldu.

Bu sezon Süper Lig + Beş Büyük Lig deplasman puan ortalamaları

2.62 - Milan

2.50 - Fenerbahçe

2.42 - Atletico Madrid

2.31 - Manchester City

2.31 - Lille

2.27- Leicester City

2.15 - Barcelona

2.08 - Bayern Münih