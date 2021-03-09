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Spor Fenerbahçe'nin tek rakibi Milan! Tarihi rekor
Spor

Fenerbahçe'nin tek rakibi Milan! Tarihi rekor

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 35 puan topladı. 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle oynayan sarı-lacivertli ekip, kulüp tarihinin en yüksek deplasman puanı ortalamasına ulaştı. Fenerbahçe, Avrupa'nın beş büyük ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca, Milan'dan sonra en iyi ikinci takım oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 08:12:00 -
Fenerbahçe'nin tek rakibi Milan! Tarihi rekor

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı ve 35 puan topladı. Fenerbahçe böylece deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaştı.

Erol Bulut'un ekibi böylece kulüp tarihinin en yüksek deplasman puanı ortalamasına ulaşırken Avrupa'nın beş büyük ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca en iyi ikinci takım oldu.

Bu sezon Süper Lig + Beş Büyük Lig deplasman puan ortalamaları

2.62 - Milan

2.50 - Fenerbahçe

2.42 - Atletico Madrid

2.31 - Manchester City

2.31 - Lille

2.27- Leicester City

2.15 - Barcelona

2.08 - Bayern Münih

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