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Fenerbahçe'nin tarihi sınavı!

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, yenilmesi halinde 61 senelik lig tarihinde bir ilki yaşayacak.

16 Eylül 2018 Pazar 10:05
Fenerbahçe'nin tarihi sınavı!

Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün Atiker Konyaspor’a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak. Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, bugün Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:05
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