Fenerbahçe'nin tarihi sınavı!

Fenerbahçe, Süper Lig’de bugün Atiker Konyaspor’a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak. Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, bugün Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.