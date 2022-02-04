Fenerbahçe'nin solu şahlanacak!

Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında Filip Novak'ın sakatlanarak oyundan çıkması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyun planında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Orijin bir sol bek isteyen deneyimli çalıştırıcının bu isteğini gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Reims'te forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ghislain Konan'la her konuda anlaşsa da; menajerinin ekstra ücretler istemesi sebebiyle mutlu sona ulaşamamıştı. Menajerler Kanarya'ya sürpriz bir öneride bulundu ve Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Layvin Kurzawa'yı getirebileceklerini iletti.

Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın çok istediği sol bek transferini bir turlu noktalayamadı. Ghislain Konan ve takımı Reims ile her konuda anlaşma sağlanmıştı.

Fildişili oyuncu imza için istanbul'a beklenirken, menajeri Vlado Bozinoski'nin imza parası talep etmesi ve bu konuda geri adım atmaması nedeniyle Fenerbahçe transferi rafa kaldırdı.

F.BAHÇE'YE KURZAWA ÖNERİSİ

Yönetim, alternatif isimler için çalışmaları sürdürürken Sarı-Lacivertlilere menajerler aracılığılıyla Layvin Kurzawa önerildi. 29 yaşındaki yıldız bu sezon PSG'de sadece bir kez lig maçında kadroda yer aldı.