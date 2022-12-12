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Spor Fenerbahçe'nin rüya transferine Mourinho engeli!
Spor

Fenerbahçe'nin rüya transferine Mourinho engeli!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay için Roma'nın devreye girdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 11:33:00 -
Fenerbahçe'nin rüya transferine Mourinho engeli!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay için Roma'nın devreye girdiği belirtildi.

Barcelona, kadroda düşünmediği Memphis Depay’ı 5 milyon Euro’ya satış listesine koymuştu. İspanyol devi, menajerler aracılığıyla Hollandalı yıldızı aralarında Fenerbahçe’nin olduğu kulüplere önermişti. Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldı. Depay, Dünya Kupası’nda mücadele ettiği için transfer görüşmelerini rafa kaldırmıştı.

Hollanda’nın elenmesinin ardından yıldız futbolcu için harekete geçen ilk takımın Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ve Depay ile temas kurarak transferin mali şartlarını araştırdığını yazdı. 28 yaşındaki golcünün önceliği ise oynama garantisi. Barcelona’da 3 maçta sadece 131 dakika süre alan dünyaca ünlü yıldız, aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe de Hollandalı oyuncunun mali şartlarını soruşturmayı planlıyor. Eğer şartlar uygun olursa, Sarı-Lacivertliler de Depay için harekete geçecek. Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Barcelona’nın, talep ettiği 5 milyon Euro’nun daha altına ‘evet’ demesi muhtemel. Sarı-Lacivertliler, 8 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemine kadar bu operasyonda büyük ilerleme kaydetmeyi planlıyor.

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