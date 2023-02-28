Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! İlk maç 9 Mart'ta...

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da işler yolunda gitmiyor. Arjantinli futbolcu Acuna, Teknik Direktör Sampaoli'nin gönderdiği taktik kağıdını yırtıp attı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmıştı. Seri başı olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sevilla'nın, PSV Eindhoven'ı geçmesinden sonra kurayla Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ni tam 6 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla'nın işleri İspanya 1. Ligi La Liga'da hiç yolunda gitmiyor. Haber7'ye göre; Endülüs temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattında yer alan Valencia'nın sadece 2 puan önünde yer alıyor.

Sevilla sezona Julen Lopetegui ile başlamış, alınan kötü sonuçların ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli'nin göreve getirdi. Sampaoli, 26 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.



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ACUNA KAĞIDI YIRTIP ATTI

Son olarak Osasuna ile karşılaşan Sevilla kendi evinde sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Skor 3-2'ye geldiğinde sahaya taktik kağıdı gönderen Sampaoli'ye ise ciddi bir tepki geldi.

Sırp futbolcu Gudelj'in getirip İspanyol oyuncu Olivier Torres'e verdiği taktik kağıdı, Arjantinli Acuña'nın hışmına uğradı. Acuña'nın kağıdı alıp yırtıp yere atması, takımda Sampaoli'nin otoritesinin sarsıldığını ortaya koydu.

İLK MAÇ 9 MART'TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile 9 Mart'ta deplasmanda ilk eleme maçını oynayacak. Rövanş ise 16 Mart'ta olacak.