Fenerbahçe'nin orta sahasına bomba transfer!

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, hoca belirsizliği sürse de transfer harekatı dört bir koldan yapılıyor. Kanarya, gelecek yıl kusursuz bir kadro oluşturmak isterken, transfer operasyonu şimdiden başladı. Yönetim, izleme komitesinin onay verdiği yıldız orta saha için harekete geçti.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya, gündemine flaş bir oyuncuyu aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 6-0 ile geçerek ikincilik iddiasını sürdürdü.

Sarı lacivertliler, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen İsmail Kartal'la yakaladığı başarılı grafiğini devam ettirdi.

Kanarya, 34 haftası geride kalan ligde 65 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk şansı çok düşük olan sarı lacivertliler, gözünü lig ikinciliğine çevirmiş durumda.

Üçüncü sırada yer alan Konyaspor'un 1 puan önünde yer alan Fenerbahçe, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyor.

Lig yarışının yanı sıra camia gözünü yapılacak hamlelere çevirdi.

Fenerbahçe'de, hoca belirsizliği yaşansa da transfer harekatı izleme komitesi ve menajerlerin önerdiği isimler üzerinden devam ediyor.

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir orta saha geldi.

KANARYA'DAN NICOLAS DE LA CRUZ BOMBASI!

Fenerbahçe, Arjantin'in River Plate takımında boy gösteren Nicolas de la Cruz için temaslara başladı.

Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki merkez orta sahayı kadrosuna katarak o bölgedeki defansif zaafı kapatmak istiyor.

Yeni sezonda elindeki birçok orta sahayla yolları ayıracak olan Kanarya, bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurma peşinde.

Uruguaylı futbolcu için menajeriyle görüşmelerini sürdüren yönetim, sözlemeşi Aralık 2022'de sona erecek olan Nicolas de la Cruz için River Plate'e az da olsa bir bonservis teklif etmeyi planlıyor.

1.67 boyundaki Cruz'un güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Nicolas de la Cruz, bu sezon Arjantin ekibiyle çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti. Cruz, ayrıca 13 kez de Uruguay Milli Takım'ı forması giydi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim, kariyerine Liverpool FC Montevideo U19 takımında başlamış ve 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis ücretiyle River Plate'e transfer olmuştu.