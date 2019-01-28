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Fenerbahçe'nin Malatya 11'i belli oldu

Zor dönemler geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'in flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:21
Fenerbahçe'nin Malatya 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:21
  1. Fenerbahçe
  2. Malatya
  3. Malatyaspor
  4. Mehmet Topal
  5. Süper Lig
  6. Volkan
  7. Isla
  8. Neustadter
  9. Sadık
  10. Hasan Ali
  11. Benzia
  12. Mehmet Ekici
  13. Dirar
  14. Ayew
  15. Soldado.
  16. arnolle
  17. Chebake
  18. Mina
  19. Robin Yalçın
  20. Erkan
  21. Donald
  22. Murat Yıldırım
  23. Guilherme
  24. Aleksic
  25. Adem
  26. Ömer Şişmanoğlu.

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