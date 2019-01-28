Fenerbahçe'nin Malatya 11'i belli oldu Zor dönemler geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'in flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. İlk 11'ler belli oldu FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado. YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem, Ömer Şişmanoğlu.

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