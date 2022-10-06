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Spor Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi!
Spor

Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi!

Fenerbahçe'de beklenen oldu. Taraftarın çok sevdiği isimlerin başında gelen Miguel Crespo, Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Fenerbahçe'nin elinde tutmak için çok çaba harcadığı Crespo'nun Atletico Madrid'e transfer olmaya karar verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 17:17:00 - 2022-10-06 17:17:53
Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi!

Fenerbahçe'de beklenen oldu. Taraftarın çok sevdiği isimlerin başında gelen Miguel Crespo, Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Fenerbahçe'nin elinde tutmak için çok çaba harcadığı Crespo'nun Atletico Madrid'e transfer olmaya karar verdiği öğrenildi.

İspanyol devi Atletico Madrid Crespo'ya kanca taktı. Devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Madrid ekibi Fenerbahçe'nin bir kez daha kapısını çalacak. 2024 yılında kontratı sona erecek Crespo'ya gelen teklif için sarı-lacivertli yönetim düşünme kararı almıştı.

"BENİM BİLE KAFAM KARIŞTI" DEMİŞTİ
Başkan Ali Koç, "Crespo'ya devre arası İspanya'dan çok ciddi bir teklif geldi. Benim bile kafam karıştı. Umarım bir daha gelmez, oyuncunun da kafası karışır" ifadelerini kullanmıştı.

ATLETICO MADRID YİNE GELDİ
Atletico Madrid, Crespo için yeniden geldi. Geçtiğimiz senenin devre arasında Crespo'yla ilgilnen Atletico Madrid bu kez devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak.

 

 

 


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