Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu kimler var? Fenerbahçe muhtemel 11'leri
Süper Lig’de 31. haftanın heyecanı söz konusu. 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı 11’leribir hayli merak ediliyor. Ozan Tufan ve Mesut Özil’in Kayserispor maçı kadrosunda olup olmayacağı da araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu açıklandı. Peki Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosunda kimler var? Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu oyuncuları kimler? Mesut Özil, Kayserispor maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak. Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu
Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu şu şekilde: Altay, Berke, Ertuğrul, Kim, Szalai, Serdar, Novak, Nazım, Ferdi, Gustavo, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Arda, İrfan Can, Rossi, Osayi, Pelkas, Valencia, Serdar ve Berisha.