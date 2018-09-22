Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde yenilmiyor

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 6. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 16 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 16 maçta 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

REKABETTE SON 16 MAÇ

Beşiktaş'a 13 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 16 maçı şöyle:

